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 | Murat Makas

Ece Gürel'in ön otopsisi tamamlandı! İşte rapordan detaylar

Sarp ormanlık alanda bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından, ön otopsi raporu hazırlandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 08:32
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 09:36

Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra yaşamını yitiren Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ece Gürel'in ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıklamıştı. Olaya ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel için hazırlanan ön otopsi raporu tamamlandı.

OTOPSİ RAPORUNDAN DETAYLAR

Otopsi raporunda, ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği değerlendirildi.
Raporda, Gürel'e yapılan radyolojik incelemede, ateşli silah yaralanmasına ait olabilecek metalik cisim imajı tespit edilemediği belirtildi.
Harici muayenede ise vücudunun muhtelif yerlerinde çalı-çırpı ve düşmeyle meydana gelmesi muhtemel çok sayıda ekimoz ve sıyrık olduğu aktarılan raporda, ölüm meydana getirebilecek belirgin travmatik emare tespit edilmediği kaydedildi.

KENE ISIRIĞI

Raporda, otopside, Gürel'in vücudunun muhtelif yerlerinde çok sayıda kene saptandığı, kırım-kongo kanamalı ateş hastalığı için yapılan mikrobiyolojik inceleme sonucunun negatif çıktığı bildirildi.
Gürel'in otopsisinde, cilt altında, yumuşak dokularda ve organlarda çoklu organ yetmezliği neticesinde meydana gelmesi muhtemel kanama ve şokla uyumlu bulgular ile midesinde soğuğa maruziyet (hipotermi) ile uyumlu bulgular tespit edildiği kaydedildi.

ÖLÜM NEDENİ: HİPOTERMİ

Gürel'in iç beden muayenesinde ise akut cinsel saldırıyla uyumlu bulgu saptanmadığı bildirilen raporda, otopside Gürel'den biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik örnekler alındığı belirtildi.
Ön otopsi raporunda, yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemlerinden elde edilen bulgulara göre şu an için Gürel'in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği değerlendirilse de, otopside alınan örneklerin laboratuvar analizleri neticesinde ölüm sebebi hakkında kesin kanaat belirtileceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.
Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.
Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu önceki gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Gürel'in cenazesi, bugün Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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