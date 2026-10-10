Edirne sınırında kırmızı alarm! Dünyanın en zehirli türü: 67 tanesi Türkiye'ye kaçırılırken canlı yakalandı

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İstanbul
Edirne'de yasa dışı yollarla Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmak istenen 67 canlı piton ele geçirilirken, olayla ilgili şahıslara toplam 948 bin 739 lira idari para cezası uygulandı.
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Milli Parklar ve Gümrük Muhafaza ekiplerince yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen 67 canlı piton, ekipler tarafından koruma altına alındı.
Olayla ilgili şahıslara toplam 948 bin 739 lira idari para cezası uygulanırken, yaban hayatını tehdit eden kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
|Özellik
|Açıklama
|Genel Tanım
|Pythonidae familyasına ait, zehirsiz ancak kas güçleriyle bilinen dünyanın en büyük ve en güçlü sürüngenlerindendir.
|Zehir Durumu
|Zehirli değildirler; avlarını zehirle değil, boğma (konstriksiyon) yöntemiyle etkisiz hale getirirler.
|Avlanma Şekli
|Avlarını dişleriyle yakalayıp vücutlarıyla sararlar; uyguladıkları yüksek basınçla avın nefes almasını ve dolaşım sistemini durdururlar.
|Boyut ve Ağırlık
|Türlerine göre boyları 1 metre ile 10 metre arasında değişiklik gösterir. Dünyanın en uzun yılanları arasında yer alırlar (örneğin Ağlı piton 10 metreye kadar uzayabilir).
|Çene ve Sindirim Yapısı
|Alt çeneleri birbirine sabit değildir; elastik bağ dokuları sayesinde çenelerini çok geniş açarak kendilerinden büyük hayvanları bile tek parça halinde yutabilirler.
|Metabolizma
|Çok yavaş bir metabolizmaya sahiptirler. Büyük bir av yedikten sonra sindirim süreçleri haftalarca hatta aylar sürebilir ve bu süre boyunca tekrar beslenmeye ihtiyaç duymazlar.
|Yaşam Alanları
|Afrika, Asya ve Okyanusya'nın sıcak, nemli tropikal ormanlarında, bataklıklarda ve su kenarlarında yaşarlar. Aynı zamanda çok iyi yüzücülerdir ve ağaçlara tırmanabilirler.
|Ömür
|Doğal yaşam alanlarında genellikle 15–25 yıl yaşarken, esarette bu süre 30 yıla kadar çıkabilir.