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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 10:00

Edirne sınırında kırmızı alarm! Dünyanın en zehirli türü: 67 tanesi Türkiye'ye kaçırılırken canlı yakalandı

Edirne'den yasa dışı yollarla sınırdan Türkiye'ye sokulmak istenen 67 canlı piton ele geçirildi. Dünyanın en zehirli hayvanları olan pitonlara el konuldu.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 10:00

'de yasa dışı yollarla Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmak istenen 67 canlı ele geçirilirken, olayla ilgili şahıslara toplam 948 bin 739 lira idari para cezası uygulandı.

HABERİN ÖZETİ

Edirne sınırında kırmızı alarm! Dünyanın en zehirli türü: 67 tanesi Türkiye'ye kaçırılırken canlı yakalandı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Edirne'de Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen 67 canlı piton ele geçirildi.
Olayla ilgili şahıslara toplam 948 bin 739 lira idari para cezası uygulandı.
Ele geçirilen pitonlar koruma altına alındı.
Yaban hayatını tehdit eden kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
Pitonlar zehirli olmayan ancak kas güçleriyle bilinen dünyanın en büyük ve en güçlü sürüngenlerindendir.
Avlarını zehirle değil, boğma (konstriksiyon) yöntemiyle etkisiz hale getirirler.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Edirne sınırında kırmızı alarm! Dünyanın en zehirli türü: 67 tanesi Türkiye'ye kaçırılırken canlı yakalandı

PARA CEZASI UYGULANDI

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ve ekiplerince yasa dışı yollarla ülkeye sokulmak istenen 67 canlı piton, ekipler tarafından koruma altına alındı.

Edirne sınırında kırmızı alarm! Dünyanın en zehirli türü: 67 tanesi Türkiye'ye kaçırılırken canlı yakalandı

Olayla ilgili şahıslara toplam 948 bin 739 lira idari para cezası uygulanırken, yaban hayatını tehdit eden kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

  • ÖzellikAçıklama
    Genel TanımPythonidae familyasına ait, zehirsiz ancak kas güçleriyle bilinen dünyanın en büyük ve en güçlü sürüngenlerindendir.
    Zehir DurumuZehirli değildirler; avlarını zehirle değil, boğma (konstriksiyon) yöntemiyle etkisiz hale getirirler.
    Avlanma ŞekliAvlarını dişleriyle yakalayıp vücutlarıyla sararlar; uyguladıkları yüksek basınçla avın nefes almasını ve dolaşım sistemini durdururlar.
    Boyut ve AğırlıkTürlerine göre boyları 1 metre ile 10 metre arasında değişiklik gösterir. Dünyanın en uzun yılanları arasında yer alırlar (örneğin Ağlı piton 10 metreye kadar uzayabilir).
    Çene ve Sindirim YapısıAlt çeneleri birbirine sabit değildir; elastik bağ dokuları sayesinde çenelerini çok geniş açarak kendilerinden büyük hayvanları bile tek parça halinde yutabilirler.
    MetabolizmaÇok yavaş bir metabolizmaya sahiptirler. Büyük bir av yedikten sonra sindirim süreçleri haftalarca hatta aylar sürebilir ve bu süre boyunca tekrar beslenmeye ihtiyaç duymazlar.
    Yaşam AlanlarıAfrika, Asya ve Okyanusya'nın sıcak, nemli tropikal ormanlarında, bataklıklarda ve su kenarlarında yaşarlar. Aynı zamanda çok iyi yüzücülerdir ve ağaçlara tırmanabilirler.
    ÖmürDoğal yaşam alanlarında genellikle 15–25 yıl yaşarken, esarette bu süre 30 yıla kadar çıkabilir.
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ETİKETLER
#edirne
#piton
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#Kapıkule Gümrük Kapısı
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