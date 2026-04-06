Edirne ve İstanbul’da dev operasyon: 300 milyon TL’lik bahis ağı çöktü

Edirne ve İstanbul'da emniyet güçleri eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirdi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaklaşık 4 ay süren teknik ve mali incelemeleri sonucunda önemli bir operasyona imza attı.

TELEFON VE MASAK ANALİZLERİ İNCELENDİ

Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüphelilerin iletişim trafiği, telefon incelemeleri ve MASAK analizleri detaylı şekilde incelendi. Araştırmalar doğrultusunda toplam 300 milyon 844 bin 684 Türk lirası işlem hacmine ulaştığı belirlenen yasa dışı bahis ağı ortaya çıkarıldı.

Edirne ve İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda Edirne'de 12, İstanbul'da 2 olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.