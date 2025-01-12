Edirne'de kar alarmı: Motosiklet, motokurye ve elektrikli scooter için trafiğe çıkma yasağı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısı yaptığı Edirne’de yoğun kar yağışı nedeniyle karar alındı. Valilik, motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı.
Edirne Valiliği, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada, trafik ve can güvenliği için alınan bu tedbirin, bir sonraki duyuruya kadar geçerli olacağı belirtildi.
SICAKLIK -7'YE KADAR DÜŞECEK
Kar yağışının aralıklarla devam ettiği kentte, hava sıcaklıklarının hafta boyunca en düşük sıfırın altında 7, en yüksek ise 5 derece olması bekleniyor. Meteoroloji, kar yağışının hafta ortasına kadar etkisini sürdüreceğini tahmin ediyor. Vatandaşların buzlanma ve kaygan yollar nedeniyle dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.