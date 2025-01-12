Edirne'de kar alarmı: Motosiklet, motokurye ve elektrikli scooter için trafiğe çıkma yasağı

12 Ocak 2025 20:55 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 21:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kod uyarısı yaptığı Edirne’de yoğun kar yağışı nedeniyle karar alındı. Valilik, motosiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı.

Edirne​ Valiliği, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet​, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışını yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada, trafik ve can güvenliği için alınan bu tedbirin, bir sonraki duyuruya kadar geçerli olacağı belirtildi.

SICAKLIK -7'YE KADAR DÜŞECEK

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği kentte, hava sıcaklıklarının hafta boyunca en düşük sıfırın altında 7, en yüksek ise 5 derece olması bekleniyor. Meteoroloji, kar yağışının hafta ortasına kadar etkisini sürdüreceğini tahmin ediyor. Vatandaşların buzlanma ve kaygan yollar nedeniyle dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.