İstanbul'un yanı başı beyaza büründü! Kar adım adım megakente geliyor!

12 Ocak 2025 14:30 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 15:30

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'ye giriş yaptı. Soğuk hava dalgasıyla birlikte Edirne'de kar yağışı başladı. Trakya'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı İstanbul'da da etkili olacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar...

İstanbul'a kar yağışı için geri sayım başladı! Sıcak hava yerini bir anda Sibirya soğuklarına bırakacak!

İstanbul'a kar yağışı için geri sayım başladı! Sıcak hava yerini bir anda Sibirya soğuklarına bırakacak!

Balkanlar'dan gelen soğuk​ ve yağışlı hava​ Trakya'da etkili olmaya başladı. Edirne'nin yüksek bölgelerinde kar​ yağışı başladı. Şehir merkezinde karla karışık yağmur​ görülürken, kar yağışının ilerleyen saatlerde de devam etmesi bekleniyor.

Lalapaşa ilçesinin yüksek kesimlerinde ve bazı köylerde kar yağışı etkili oldu. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli sınır kapısı yolu beyaza büründü.

Meteoroloji uzmanlarına göre; bölgedeki hava sıcaklığının 2 derece civarında olacağı ve kar yağışının da yarın aralıklarla devam edeceği öngörülüyor.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'un yanı başı beyaza bürününce vatandaşlar, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Gazete Oksijen'e İstanbul için beklenen kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KAR YAĞIŞININ OLMA OLASILIĞI ESKİSİNE KIYASLA OLDUKÇA DÜŞÜK"

Soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da da kar yağışının görülebileceğini belirten Türkeş, önemli bir konuya da dikkat çekti. Mevcut yüzey sıcaklıklarının yeterli kar yağışının ve kar kalınlığının oluşmasını engellediğini aktaran Türkeş, "Dolayısıyla, verilen uyarıların aksine, bu kış etkili olabilecek, İstanbul’u beyaz göreceğimiz etkili bir kar yağışının olma olasılığı eskisine kıyasla oldukça düşük. Kaldı ki sadece İstanbul özelinde değil, Türkiye'nin bu mevsimde daha fazla kar alması gereken İç Anadolu, Doğu Anadolu ve yüksek dağlık alanlarda kar yağışları normallerinin çok altında" ifadelerini kullandı.