Meteoroloji uyardı! Marmara'ya kar geliyor: İstanbul için peş peşe açıklamalar

11 Ocak 2025 17:29 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 17:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar uyarısında bulundu. İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ile peş peşe uyarılar geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada uyarılar peş peşe geldi. Yapılan açıklamada Marmara​ Bölgesi'nin Trakya​ kesimi için kar ve karla karışık yağmur​ uyarısı yapıldı. İstanbul, Kocaeli, Yalova'da ise kuvvetli kuvvetli sağanak​ beklendiği açıklandı.

KAR​ VE SAĞANAK BEKLENİYOR

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizin batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, yarın öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya kesiminde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) kuvvetli yağmur ve sağanak, zamanla yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, İstanbul, Kocaeli, Yalova'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.