Edirne’de Kaymakam ve AK Parti İlçe Başkanı dahil 11 kişi hastaneye kaldırıldı!

01 Ağustos 2024 23:27 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 23:33

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy’deki yol yapım çalışmasını inceledikten sonra Keşan Kaymakamı ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı’nın da bulunduğu 11 kişi, akşam saatlerinde “Gıda zehirlenmesi” şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

TAVUK ETİ YEMİŞLER

Edinilen bilgiye göre; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, ilçeye bağlı Kadıköy’de Edirne İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmasını incelemek için Kadıköy’e gitti. Kadıköy Muhtarlığı tarafından, yol yapım çalışmasını inceleyen Yılmaz, Kılınç ile beraberindeki personele, aralarında tavuk etinin de yer aldığı ikramda bulunuldu. Yemek yiyen Kaymakam, İlçe Başkanı ile Edirne İl Özel İdaresi personeli, çalışmanın tamamlanmasıyla köyden ayrıldı.

MİDE BULANTISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURDULAR

Kaymakam Yılmaz ve İlçe Başkanı Kılınç’ın da yer aldığı 11 kişi, akşam saatlerinde mide bulantısı şikayeti ile Keşan Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen 11 kişi tedavi altına alındı. Serum bağlanan Cemalettin Yılmaz, Gürcan Kılınç ve İl Özel İdaresi personeli, tedavilerinin ardından taburcu edildi.