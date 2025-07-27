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Edirne'de korkunç cinayet! Ayçiçeği tarlasında kanlar içinde bulundu

Kadın cinayetlerinin son durağı bu kez Edirne oldu. Bir kadın, ayçiçeği tarlasında başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Osmaniye'de yakalanan cani katil suçunu itiraf etti. Öte yandan öldürülen S.Ç. ve cinayet zanlısı Z.D.'nin başka kişilerle evli ve 3'er çocukları olduğu öğrenildi.

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Edirne'de korkunç cinayet! Ayçiçeği tarlasında kanlar içinde bulundu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 11:42

'nin Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyünde tarlada bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören çiftçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri S.Ç.'nin (33) öldüğünü belirledi.

Edirne'de korkunç cinayet! Ayçiçeği tarlasında kanlar içinde bulundu

Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası S.Ç.'nin cansız bedeni, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay yerindeki delilleri titizlikle toplayan ekipler, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Edirne'de korkunç cinayet! Ayçiçeği tarlasında kanlar içinde bulundu

Yapılan çalışma ve teknik takip sonucu zanlının kimliği tespit edildi. Osmaniye'ye kaçtığı belirlenen Z.D. ekiplerin operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.

Edirne'de korkunç cinayet! Ayçiçeği tarlasında kanlar içinde bulundu

OSMANİYE'DE YAKALANDI

Edirne'ye getirilen zanlısı jandarmadaki ifadesinde S.Ç.'yi silahla kafasından vurduğunu ve tarlaya attığını itiraf etti.

İşlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan öldürülen S.Ç. ve cinayet zanlısı Z.D.'nin başka kişilerle evli ve 3'er çocukları olduğu öğrenildi.

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