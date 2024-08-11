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Edirne’de köylülerin başı yangınlarla dertte: Pulluklarla seferber oldular!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ağustos 2024 22:27 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 22:28

Edirne'de 4 köyü etkileyen yangında alevler göğe yükseldi. Köylüler, traktörlere bağladıkları pulluklarla tarlalarda şerit yol açıp alevlerin yayılmasını önledi.

Edirne'de tarım arazileri, ormanlık alan ve meraların alevlere teslim olduğu yangın 4 köyü etkiledi. Alevlerin göğe yükseldiği yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Edirne’de köylülerin başı yangınlarla dertte: Pulluklarla seferber oldular! - 1. Resim

4 KÖY ZARAR GÖRDÜ

Edirne'nin Orhaniye köyünde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormana, tarım arazilerine ve meralara sıçrayan alevler, 4 köyün sınırında etkili oldu. Orhaniye köyünde başlayan yangın, Karakasım, Elçili ve Azatlı köylerinin sınırlarında da etkili oldu. Alevlerin göğe yükseldiği yangında çok sayıda tarım arazisi, orman ve meralık alanlar zarar gördü.

Edirne’de köylülerin başı yangınlarla dertte: Pulluklarla seferber oldular! - 2. Resim

5 SAAT SÜRDÜ

Köy halkı traktörlere bağladıkları pulluklarla tarlalarda şerit yol açıp alevlerin yayılmasını önledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Edirne’de köylülerin başı yangınlarla dertte: Pulluklarla seferber oldular! - 3. Resim

10 BİN DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ

Yangında köy merkezlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, yaklaşık 10 bin dönüm alanın zarar gördüğü öngörülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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