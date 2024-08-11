Edirne’de köylülerin başı yangınlarla dertte: Pulluklarla seferber oldular!

11 Ağustos 2024 22:27 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 22:28

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor

Edirne'de tarım arazileri, ormanlık alan ve meraların alevlere teslim olduğu yangın 4 köyü etkiledi. Alevlerin göğe yükseldiği yangın, yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

4 KÖY ZARAR GÖRDÜ

Edirne'nin Orhaniye köyünde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormana, tarım arazilerine ve meralara sıçrayan alevler, 4 köyün sınırında etkili oldu. Orhaniye köyünde başlayan yangın, Karakasım, Elçili ve Azatlı köylerinin sınırlarında da etkili oldu. Alevlerin göğe yükseldiği yangında çok sayıda tarım arazisi, orman ve meralık alanlar zarar gördü.

5 SAAT SÜRDÜ

Köy halkı traktörlere bağladıkları pulluklarla tarlalarda şerit yol açıp alevlerin yayılmasını önledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

10 BİN DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ

Yangında köy merkezlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, yaklaşık 10 bin dönüm alanın zarar gördüğü öngörülüyor.