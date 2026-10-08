Edirne'de okulda kimyasal zehirlenme: Çocuklar hastanelik oldu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir okulda bazı öğrencilerin çamaşır suyundan etkilendiği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Ortaokulu’nda çamaşır suyundan etkilendikleri iddia edilen 6-7 öğrenci, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Hastanede tedavileri yapılan öğrencilerin tamamının gün içerisinde taburcu edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.