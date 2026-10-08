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Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 20:34
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 20:34

Beşiktaş'ta sabah yama yapılan yol akşam çöktü: Okul servisi bir anda çöktü

Beşiktaş'ta yolda meydana gelen çökme nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. Bölgedeki taksi durağının sorumlusu aynı yola bu sabah da yama yapıldığını belirtti.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 20:34
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 20:34

’ta yolda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökmenin ardından bölgede trafik akışında aksamalar yaşandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş ilçesi Akatlar Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi Selçuklular Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda çökme olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye belediye zabıta ekipleri ile trafik polisleri sevk edildi. Ekipler çökmenin meydana geldiği bölgeye dubalarla şerit çekerken, trafik tek şeritten sağlandı. Yolun her iki istikametinde de yer yer trafik yoğunluğu ve aksamalar oluştu.

Beşiktaş'ta sabah yama yapılan yol akşam çöktü: Okul servisi bir anda çöktü

"OKUL SERVİSİ GEÇİYORDU BİR ANDA ÇÖKTÜ"

Yol üzerinde bulunan taksi durağının sorumlusu Hamdi Örenç, "Ses olarak herhangi bir şey duymadık. Okul servisi geçiyordu. Biz içeride oturuyorduk, sonra baktık yol bir anda çöktü. Hemen duba bulduk ve yolu kapattık. Sonra polisi aradık. Arkadaşlar gelip ilgilendiler. Bir ay önce biz yine kendilerini aradık, aynı yola daha önce de yama yapıldı. Bu sabah bir kez daha yama yapıldı ama yol yine çöktü. Yol üzerinden sık sık kamyonlar geçiyor. Büyük ihtimal yol o yüzden çöktü. Herhangi birinin başına büyük bela da gelebilirdi" dedi.
Yoldaki çalışmalar sürüyor.

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#Akatlar
#Zeytinoğlu Caddesi
#Selçuklular Sokak
#Hamdi Örenç
#Yaşam
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