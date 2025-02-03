Edirne’de yangın paniği: Bina sakinleri sokağa döküldü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

03 Şubat 2025 00:29 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 00:30

Edirne’de bir balkonda çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı…

Edirne'de bir evin balkonunda çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri sokağa döküldü. Atatürk Mahallesi Jandarma Üsteğmen Ahmet Altın Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairenin balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. PANİK YAŞADILAR İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü. Yangında dumandan etkilenen apartman sakinlerine sağlık personelince müdahale edildi. HASARA NEDEN OLDU İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden olurken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı. İlgili Haberler Şanlıurfa'da freni boşalan kamyon önüne kattığı araçlarla birlikte köprüden uçtu: Ölü ve yaralılar var! Elazığ'da 3 nokta karantinaya alındı! Giriş çıkışlar kapatıldı