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Edirne’de yangın paniği: Bina sakinleri sokağa döküldü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Şubat 2025 00:29 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 00:30

Edirne’de bir balkonda çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı…

Edirne'de bir evin balkonunda çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri sokağa döküldü. Atatürk Mahallesi Jandarma Üsteğmen Ahmet Altın Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairenin balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edirne’de yangın paniği: Bina sakinleri sokağa döküldü! - 1. Resim

PANİK YAŞADILAR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü. Yangında dumandan etkilenen apartman sakinlerine sağlık personelince müdahale edildi.

HASARA NEDEN OLDU

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden olurken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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