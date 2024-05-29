Efes 2024 Tatbikatında milli silahların atışı göz doldurdu

29 May 2024 22:10 - Güncelleme : 29 May 2024 23:32

Efes 2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in beraberindeki farklı ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanı ile TSK komuta kademesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikatın gece safhası, Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın beraberlerindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra TSK komuta kademesinin alandaki yerini almasıyla başladı.

Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesinde icra edilen #EFES2024 Tatbikatı’na millî unsurlarımız ile birlikte 45 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı yaklaşık 11 bin personel katılıyor. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerini ise yerli ve yabancı toplam 160 basın mensubu takip ediyor.

HEDEFLERE TAM İSABET

Senaryo kapsamında gerçekleştirilen harekatta, amfibi birlikler limbo ve yükleme bindirdi. Amfibi taktik aldatma harekâtı yapıldı. Hazırlık ateşleri kapsamında planlı hedefler hava gücü tarafından ateş altına alındı. Sonrasında amfibi keşif harekâtı gerçekleştirildi. İnme bölgesinde tespit edilen hedefleri etkisiz hale getirmek maksadıyla taarruz helikopterleri ile atışlar icra edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜNDÜZ SAFHASINA KATILACAK

30 Mayıs'ta ise tatbikatın gündüz safhası icra edilecek. Tatbikatı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanları ve çok sayıda yabancı gözlemci takip edecek.