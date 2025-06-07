Ege Denizi beşik gibi! Bir deprem daha

Çanakkale Gökçeada açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre; Muğla Datça açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 15.46’da Çanakkale’nin Gökçeada açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Verilere göre; deprem yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yunanistan olarak belirtirken, büyüklüğünü 5,4 olarak duyurdu.

EGE DENİZİ BEŞİK GİBİ

Gökçeada açıklarında depremin ardından Ege Denizi’nde saat 15.53’te 3,8 büyüklüğünde bir artçı deprem daha oldu. Uzmanlar artçı sarsıntıların devam edeceğini kaydederken Ege Denizi'nde bir sarsıntı daha oldu.

BİR DEPREM DAHA

AFAD'ın verilerine göre; Muğla Datça açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Deprem yerin 55 km altında gerçekleşti.

"DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK"

Öte yandan Çanakkale Gökçeada açıklarında 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından TGRT Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan uzman isim Ramazan Demirtaş, "Burada 2014 yılında 6.5 büyüklüğünde deprem olmuştu. Yaşanan 5.2 büyüklüğündeki depremde o depremin artçısı olarak düşünebiliriz. Bu deprem Kuzey Ege çukurluğunda meydana gelen bir deprem. Saros parçası için konuşacak olursak burada büyük bir deprem üretme potansiyeli yüksek. Fakat bugün yaşanan depremin olduğu fay hattı büyük bir deprem üretme potansiyelinde değil" ifadelerini kullandı.