Ege Denizi'nde deprem oldu! AFAD duyurdu

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde gece yarısı deprem oldu. AFAD depremin 4,6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik devam ediyor. Gece yarısı bölgede yeni bir deprem daha meydana geldi. Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklama geldi.

AFAD: EGE'DE 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 01:54'te 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD depremin derinliğinin 11,1 kilometre olarak kaydedildiğini bildirdi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1943085239158358457

Kandilli Rasathanesi ise Ege Denizi'ndeki depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 13.1 kilometre olarak duyurdu.