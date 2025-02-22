Ege Denizi'nde endişe veren hareketlilik! Volkan hareketlendi, iki olasılık var

Ege’de deprem fırtınası etkisi sürüyor. Santorini’deki Yeni Kameni volkanı uyandı, yer kabuğu hareketlenmeye başladı! Uzmanlara göre sismik dalgalanmalar büyük bir depremin habercisi olabilir ve bölge 6’dan büyük bir sarsıntıya hazırlanmalı! Atina Üniversitesi’nden emekli Deprem Bilimleri Profesörü Panayotis Papadimitriu, “Volkan artık aktif, gelecekte bizi ciddi şekilde meşgul edecek” diyerek korkutan açıklamalarda bulundu.

Ege’de sismik hareketlilik tedirginliği artırıyor. Atina Üniversitesi'nden emekli Deprem Bilimleri Profesörü Panayotis Papadimitriu, Yunan adası Santorini’deki Yeni Kameni volkanının ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldiğini duyurdu.

Yunan basınına konuşan Papadimitriu, bölgedeki yer deformasyonlarının ve artan sismik hareketliliğin önemli bir uyarı işareti olduğunu belirtti. Uzman, yaşanan depremlerle ilgili iki olasılıktan birinin gerçekleşebileceğini söyledi:

1-Hareketlilik zamanla durabilir.

2- Bölge, 6 ila 6,3 büyüklüğünde güçlü bir depremle sarsılabilir.

İKİNCİ SENARYO 6'LIK DEPREM

Papadimitriu, ilk senaryoya göre, sismik hareketliliğin zamanla zayıflayarak durabileceğini ancak ikinci senaryoda, 6 ila 6,3 büyüklüğünde depremin yaşanabileceğini vurguladı. Panayotis Papadimitriu, bununla birlikte bu tür bir depremin çevre adalar üzerinde büyük etkisi olmayacağını çünkü deprem merkezinin uzak olduğunu ifade etti.

VOLKAN GELECEKTE BİZİ MEŞGUL EDECEK

Papadimitriu, "Şunu göz önünde bulundurmalıyız, Yeni Kameni volkanı ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldi ve gelecekte bizi meşgul edecek." değerlendirmesinde bulundu.