Ege Denizi'nde korkutan deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklama

Santorini ve çevresindeki deprem fırtınası sürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre bölgede binlerce deprem meydana geldi. AFAD Ege Denizi'nde Saat 07.46'da bir sarsıntı yaşandığını duyurdu. Depremin büyüklüğü 5 .0 olarak açıklanırken derinliği ise 7 km olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1891713284291629273

KANDİLLİ 4.9 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre ise Ege Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı.

https://x.com/Kandilli_info/status/1891713266642030766

EGE DENİZİ'NDE BİR DEPREM DAHA

EGE Denizi'nde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın aktardığı verilere göre; saat 09.07'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

https://x.com/DepremDairesi/status/1891734474984927248