Ege'de birinci deprem fırtınası bitti, belirsizlik başlıyor! Hasan Sözbilir uyardı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'nde son zamanlarda azalan sismik hareketlilik ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, "Günde ortalama 400'e yakın deprem şimdi 10-15'e düştü. Bu aşamada ilk deprem fırtınası tamamlanmıştır diyebiliriz" diyerek, ilk deprem fırtınasının sonuna gelindiğini vurguladı. Ancak, "Zaman içinde böyle şiddetli sarsıntıların yaşanabileceğini" ve "Deprem fırtınasının tamamlanmasının ardından belirsizlik evresine girildiğini" ifade ederek, gelecekteki potansiyel sismik hareketlilik ve yeni sarsıntıların olabileceğine dikkat çekti.

3 BİN DEPREM KAYDEDİLDİ

28 Ocak'ta Santorini Adası yakınlarında 4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölgede sismik hareketliliğin arttığını hatırlatan Sözbilir, son 20 günde farklı büyüklüklerde yaklaşık 3 bin deprem kaydedildiğini belirtti. Başlangıçta küçük depremlerle başlayan süreç, daha sonra 5 büyüklüğünde sekiz sarsıntının yaşanmasıyla devam etti. Şu anda ise sismik aktivitenin zirveye ulaşan çan eğrisinin son aşamasına gelindiğini ifade etti.

Bölgedeki hareketliliğin volkanik ve tektonik kaynaklı olduğunu aktaran Sözbilir, "Burada bir magma sokulumu yaşanıyor. Bu süreç, derinlikten yüzeye doğru ilerliyor. Magmanın yükselmesiyle oluşan hidrotermal akışkanlar ve gazlar, kayaları kırarak küçük depremlerin oluşmasına sebep oluyor" dedi.

İLK FIRTINA BİTTİ BELİRSİZLİK EVRESİ BAŞLIYOR

Depremlerin azalmış olmasının ardından belirsizlik evresinin başladığını söyleyen Sözbilir, bölgede yeniden büyük şiddette depremler yaşanabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, bölgede 2011-2012 yıllarında da benzer bir deprem fırtınasının meydana geldiğini ve birkaç ay süren bir aktivitenin ardından yeniden büyük sismik hareketlilik olabileceğini belirtti.

"TSUNAMİ TEHLİKESİ VE RİSKLER DEVAM EDİYOR"

Volkanik patlama, tsunami tehlikesi ve depremlerle ilgili potansiyel risklerin devam ettiğini belirten Sözbilir, bu tehditlerin ancak gerekli önlemler alınarak azaltılabileceğini ifade etti. Vatandaşların, özellikle AFAD ve ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak volkanik kökenli depremleri araştırmak amacıyla bir çalışma grubu oluşturduklarını ve bu konuda yurt dışındaki bilim insanlarıyla iş birliği yaptıklarını söyledi. Gelecekteki volkanik aktiviteler hakkında daha fazla bilgi edinmeyi amaçladıklarını belirten Sözbilir, "Türkiye’deki aktif volkanlar hakkında daha fazla veri toplayarak, bu konuda önemli bilgiler elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.