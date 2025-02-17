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 | Banu İriç

Son dakika | Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa'da hissedilen korkutan deprem!

Son dakika haberine göre Malatya merkezli bir deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden ilk veriler geldi. Sarsıntının çok sayıda ilimizde hissedildiği öğrenildi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 19:18

Malatya'da saat 18.41'de deprem oldu. Sarsıntının Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa'da hissedildiği öğrenildi. AFAD,4.4 büyüklüğünde ve yerin 7 km derinliklerinde gerçekleşen depremin merkez üssünü Malatya - Kale olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

MALATYA VALİSİ YAVUZ'DAN SON DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Malatya Valisi Seddar Yavuz TGRT Haber'e yaptığı değerlendirmesinde bölgede daha önce 5.9 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak bu deprem sonrası olumsuz bir durum bildirimi almadıklarını açıkladı.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ER'DEN AÇIKLAMA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası şehirde olumsuz bir durum olmadığını duyurdu. Sosyal medya paylaşımında Er şunları söyledi: "Malatya | Kale ilçemizde yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hamd olsun, şu ana kadar 112 Komuta Merkezimize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yoktur."

https://x.com/DepremDairesi/status/1891515119172981016

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Sıkça Sorulan Sorular

MALATYA'DAN HANGİ FAYLAR GEÇİYOR?
Malatya'yı kuvvetli etkileyebilecek üç büyük fay hattı vardır. Bunlar; Doğu Anadolu Fay hattı, Malatya-Ovacık fay hattı, Çöşnük fay hattı...
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