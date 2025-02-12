Ege Denizi'nde şiddetli deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklama

Ege'deki deprem fırtınası devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, son 2 haftada bölgede binlerce deprem meydana geldi. Bugün ise Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Ege Denizi'nde saat 11.29 sıralarında bir sarsıntı yaşandı. Depremin büyüklüğü 4.9 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 10.8 km olarak ölçüldü.
https://x.com/Kandilli_info/status/1889597824578232767
AFAD SON DEPREMLER...
KANDİLLİ SON DEPREMLER...
AFAD 4.8 OLARAK DUYURDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'da merkez üssü Ege Denizi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
https://x.com/DepremDairesi/status/1889597596664017278
3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kandilli Ege Denizi'nde 11.58 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.
https://x.com/Kandilli_info/status/1889609145298341984
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Sıkça Sorulan Sorular
DEPREM VE TSUNAMİ RİSKİNE KARŞI TÜRKİYE HANGİ ÖNLEMLERİ ALDI?
Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan deprem fırtınası sonrası AFAD harekete geçti. Santorini Adası çevresindeki sismik hareketliliğin masaya yatırıldığı toplantıda acil durum önlemleri paylaşıldı. Yapılan açıklamada sismik aktivitenin yoğunlaşmaya başladığı andan itibaren AFAD Deprem Danışma Kurulu, MTA Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile bilim insanlarından oluşan ve olayı farklı açıdan sürekli takip eden bir kurul oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı. İzmir, Aydın ve Muğla'ya, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunmak amacıyla mobil siren sistemi sevk edildiğine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Haber alma ve yayma sistemi üzerinden olası acil durumlarda vatandaşlara SMS mesajları iletebilecek mevcut sistem hazır bulunduruldu. İzmir, Aydın ve Muğla valilikleri emrine, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Sivas ve Samsun İl AFAD müdürlüklerinden takviye personel ve ekipman görevlendirmesi yapıldı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Tsunami Uyarı Sistemi ile AFAD Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) entegrasyonu yapıldı. Bu sayede gelecek tsunami uyarısı doğrudan tüm AYDES kullanıcılarına ve bölgedeki vatandaşlara ulaştırılabilecek."