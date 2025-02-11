Ege'de deprem fırtınasında sayı 2 bini aştı! Tsunami riskine karşı AFAD bölgede: Vatandaşları uyardılar

Ege Denizi'nde başlayan deprem fırtınası AFAD ve deprem uzmanlarının takibine alındı. Volkanik faaliyet ihtimali ve sismik aktivite sonrası meydana gelebilecek tsunaminin etkileri incelikle hesaplanıyor. Kıyılara ulaşması halinde acil durum planı hazırlandı. Değerlendirme toplantısı sonrası uzmanlar açıklama yaptı.

5'İN ÜZERİNDE 5 DEPREM OLDU

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, bölgede 2 bine yakın sarsıntı kaydedildiğini, bunlardan beşinin 5 büyüklüğünün üzerinde olduğunu belirtti. Olası bir tsunami durumunda dalgaların kıyılara ulaşma süresinin en erken bir saat olacağını, ancak yıkıcı bir etki beklenmediğini vurguladı.

TÜRKİYE'YE ULAŞABİLECEK VOLKAN PATLAMA RİSKİ VAR MI?

Santorini Adası çevresindeki hareketlilikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Levent Gülen, yer kabuğunun altında bulunan magmanın yüzeye ulaşması için daha fazla ilerlemesi gerektiğini, bu nedenle şu an için volkanik bir patlama riskinin bulunmadığını ifade etti. Uzmanlar, yanlış bilgilere karşı resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini hatırlatarak, gerekli önlemlerin alındığınıbelirtti.

TOPLAM 2 BİNİN ÜZERİNDE DEPREM OLDU

Muğla'da, Vali İdris Akbıyık’ın da katılımıyla AFAD Salonu’nda düzenlenen “Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı” sonrası Bodrum’da incelemeler yapıldı. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, bölgede son 10-15 günde yaklaşık 2 bin sarsıntı yaşandığını ve bunlardan 5’inin 5 büyüklüğünün üzerinde olduğunu belirtti. Tatar, 10-15 günden bu yana bölgede ciddi sismik hareketlilik olduğunu toplam 2 bin aktivite kaydedildiğini hatırlatarak "Bunların içerisinde 5 ve üzeri büyüklükte 5 deprem var. Bu depremlerin bir bölümünü değişik bölge kıyılarda hissedildi. 'Bu depremlerin ardından bir volkanik patlama olur mu? Veya ikincisi de özellikle bunların sonucunda oluşabilecek bir tsunami etkisi ne olur? sorularının tartışılıyor. Olası bir tsunami olması durumunda en erken kıyılarımıza ulaşacağı süre bir saat ve bir saatten daha erken. Kıyılarımıza ulaşmıyor ve bu kıyılarımızda herhangi yıkıcı etki yapmayacağı konusunu net olarak söyleyebiliyoruz." dedi.

Devletin bütün organlarının bu konuda gerekli hazırlıkları, çalışmaları yaptığını dile getiren Tatar, şöyle devam etti:

"Bir yandan vatandaşımızın doğru bilgilendirilmesi, sağlıklı bilgiye, veriye ulaşması son derece önemli. Bu konuda da kendilerinden ricamız özellikle sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli haberlere itibar etmemeleri. Özellikle resmi kanallardan yapılacak olan açıklamaları dikkate almaları büyük önem taşıyor. Hazırlıkları yerinde görüp inceliyoruz. Bugün Muğla'da yaptığımız koordinasyon toplantısını yarın Aydın'da diğer gün de İzmir'de gerçekleştireceğiz."

50 YILDA 2 TSUNAMİ KAYDEDİLDİ

Bölgeye gelen eski UNESCO Kuzey Doğu Atlantik ve Akdeniz Tsunami Uyarı Sistemi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner ise son yıllarda iki kez tsunami olayının yaşandığını bunun ilkinin 1956, diğerinin de 2017'de Sığacık kıyılarında olduğunu söyledi.

TSUNAMİ OLUNCA NE YAPILMALI?

Geçmişte gördüklerinin gelecekte de tekrarlayabileceğini belirten Yalçıner, şunları kaydetti:

"Buradan anladığımız şu, can kaybı olmayacak ama bunun için biraz daha farkında olmamız lazım. Bu depremlerin olduğu bölgede orada tsunami oluşabilir. Ama bu tsunami oradan yola çıkıp da Türkiye kıyılarına geldiğinde gücü azalacak, yıkıcı etkisi kalmayacaktır. Süre bir saat mertebesindedir. O nedenle de bizler kıyılarda yaşayanlar uyarı geldiğinde yapmamız gereken şu anda bulunduğumuz yeri terk edip kıyıdan uzağa gitmek. Vatandaşlar denizdeyse 50 metre derinliğe, karadaysa kıyıdan daha uzağa gitmesi gerekiyor. Beton yapılar tsunami için suların etki etmediği yapılardır. Zemin katlarına girer ve su hareketinden dolayı sandalyeleri, eşyaları yer değiştirir. Korkmayalım, bilmemiz gereken bir şey var. Zaten uyarı gelecek, bu ansızın olmadığı için de bilgimiz olduğu takdirde kıyıdan uzaklaşarak zararı en aza indirmemiz mümkün."