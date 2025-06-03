Ege Denizindeki deprem sonrası Prof. Dr. Bektaş’tan ‘deprem göçü’ çıkışı

Dün gece saatlerinde Ege Denizi'nde 5.8 büyüklüğünde şiddetli bir deprem oldu. Büyük panik yaşanırken, başta Muğla olmak üzere sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin uzun süredir beklenen bir gelişme olduğunu belirterek, "Deprem göçü güneyden Muğla’ya doğru devam edecek" dedi.

Ege Denizi'nde süregelen sismik hareketlilik, dün gece meydana gelen depremle bir kez daha kendini gösterdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi açıklarında saat 02.17'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafede olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 67,91 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Deprem, başta Muğla olmak üzere Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerinde de hissedildi.

"DEPREM GÖÇÜ MUĞLA'YA DOĞRU DEVAM EDECEK"

Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, yaşanan depreme ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, bu sarsıntının uzun süredir beklenen bir gelişme olduğunu vurguladı. Bektaş, "14 Mayıs'tan beri Muğla, M6 büyüklüğündeki depremlerle tehdit ediliyordu. Bugün oluşan M5,8 büyüklüğündeki deprem bunun ispatıdır. Girit-Rodos deprem kuşağı, Gediz-Simav faylarının oluşturduğu Uşak deprem kümesini 57 yıldır M6-7 arası depremlerle büyütüyor. Deprem göçü güneyden Muğla'ya doğru devam edecek" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Bektaş, daha önce yaptığı bir paylaşımı da yeniden gündeme taşıyarak, bölgedeki stres birikimine dikkat çekti. O paylaşımda ise şu uyarılara yer vermişti: "Ege Deprem Kümesi: Uşak Bloğu, son 33 yılda 5 adet M6-7 arası deprem üretmiştir. Bu depremler, bloğu oluşturan fayların karşılıklı stres transferiyle meydana gelmiştir. Ana stres kaynağı: Girit Fay Zonu. Bu fay zonu, 14 Mayıs'tan beri iki adet M6 büyüklüğünde deprem üreterek, Ege Deprem Kümesi'ni daha da büyümeye zorlamaktadır."

https://x.com/profobektas/status/1929720225186079142