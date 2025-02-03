Ege’deki deprem fırtınası Türkiye'yi etkiler mi? Okan Tüysüz tehdit altındaki şehirleri açıkladı

03 Şubat 2025 04:36 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 04:40

Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilik, volkanik depremlerle bağlantılı olasılıkları yeniden gündeme getirdi. AFAD verilerine göre, bölgede 400'ün üzerinde deprem meydana gelirken, Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz bu süreci "deprem fırtınası" olarak değerlendirerek haftalarca, hatta aylarca sürebileceğini belirtti. Uzmanlar, Santorini Adası'nda 2011-2012 yıllarında benzer bir hareketlilik yaşandığını ve bunun herhangi bir volkanik patlamaya neden olmadığını hatırlatarak, sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

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Muğla ve Ege Denizi'nde neden deprem oluyor? Naci Görür konuyla ilgili açıklama yaptı

Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremler, bölgedeki sismik hareketliliğin giderek arttığını gösteriyor. Son iki gün içinde 250'den fazla sarsıntı yaşanırken, bunların 26'sının 3.5 büyüklüğünün üzerinde olduğu belirtildi. Uzmanlar, bu sürecin bir "deprem fırtınası" olduğunu ve haftalarca hatta yıllarca sürebileceğini ifade ediyor.

"TAKİP EDİLMELİ"

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede daha önce benzer sismik hareketliliklerin yaşandığını hatırlatarak, 2011-2012 yıllarında 14 ay süren bir deprem fırtınası yaşandığını belirtti. Tüysüz, "Bu tür sismik aktiviteler fay hatlarının kesişmesi ve volkanik hareketlilikle bağlantılıdır. Depremler 6 büyüklüğüne kadar ulaşabilir, ancak 7 ve üzeri büyük yıkıcı depremler üretmesi beklenmez." dedi.

TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ? DEPREM RİSKİ ALTINDAKİ ŞEHİRLER

Deprem hareketliliğinin Türkiye kıyılarına doğrudan büyük bir etkisinin olmayacağını belirten Tüysüz, yine de Ege Bölgesi’nin aktif fay hatları açısından dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı. "Denizli, Salihli, Alaşehir ve Aydın gibi şehirler doğrudan fay hatları üzerinde yer alıyor. Buraların deprem potansiyeli detaylı bir şekilde araştırılmalı. İzmir gibi diri fay hattı bulunan şehirler ise özellikle risk taşıyor." ifadelerini kullandı.

İZMİR'DE DEPREM RİSKİ SÜRÜYOR

2020 yılında İzmir’de büyük yıkıma yol açan Samos Adası merkezli depremi hatırlatan Tüysüz, "Deprem İzmir’e 70 kilometre mesafedeydi, ancak 115 bina yıkıldı ve ciddi can kayıpları yaşandı. Bu durum, kötü zemin yapısı ve yapılaşma sorunlarını gözler önüne seriyor. İzmir'in içinden diri fay hattı geçiyor ve bu da zamanla bir depremin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor." dedi.

SANTORİNİ'DEKİ HAREKETLİLİK NE ANLAMA GELİYOR?

Ege Denizi’ndeki Santorini Adası'nda 2012 yılında benzer bir sismik hareketlilik yaşanmış ve bu süreç 14 ay boyunca devam etmişti. Ancak o dönemde herhangi bir volkanik patlama meydana gelmemişti. Volkanik bir ada olan Santorini’de en büyük patlamanın MÖ 1600 yılında gerçekleştiği ve adanın 73 kilometrekarelik bir bölümünün sular altında kaldığı biliniyor.

YETKİLİLERDEN TAKİP ÇAĞRISI

Uzmanlar, Ege’de devam eden bu hareketliliğin yakından izlenmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'deki yetkililerin bölgedeki gelişmeleri dikkatle takip etmesi gerektiğini vurguluyor. Olası risklere karşı yapı denetimlerinin artırılması, diri fay hatları üzerindeki kentlerin deprem hazırlıklarının gözden geçirilmesi gerektiği ifade ediliyor.