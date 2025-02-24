Ege Denizi'ndeki depremlerle ile ilgili korkutan açıklama! 'Uzun sürecek, büyük deprem riski devam ediyor'

Yunanistan’ın Santorini Adası çevresinde meydana gelen deprem fırtınası bitmek bilmiyor. Türkiye tarafından hissedilen depremlerle halk büyük panik yaşarken Yunanistan Depremle Mücadele Kurumu tarafından korkutan bir açıklama geldi. OASP Başkanı Efthimios Lekkas, Santorini ile Yamurgi adaları arasında meydana gelen sismik hareketliliğin uzun süreceğini ve daha büyük bir deprem riskinin devam ettiğini söyledi.

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası devam ediyor. Santorini ve çevresinde binlerce sarsıntı yaşandı. Büyük tedirginliğin hakim olduğu Yunanistan'da önlemler sürerken şimdiye kadar binlerce kişi Santorini adasını terk etti. Yunanistan Depremle Mücadele Kurumu (OASP) paniğe neden olan depremlerle ilgili bir açıklama yaptı.

"SİSMİK HAREKETLİLİK UZUN SÜRECEK"

Yunanistan Depremle Mücadele Kurumu (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas, Santorini ile Yamurgi adaları arasında meydana gelen sismik hareketliliğin uzun süreceğini ve daha büyük bir deprem riskinin sürdüğünü söyledi. Lekkas, başkent Atina'da çok önemliş açıklamalarda bulunarak "Sismik hareketlilik haftalar, hatta aylar sürebilecek uzun bir süreç. Bu tür sismik hareketler kolayca sonlanmaz." dedi.

"BÜYÜK DEPREM RİSKİ DEVAM EDİYOR"

Efthimios Lekkas, bölgede daha büyük bir deprem riskinin devam ettiğini vurguladı. Santorini Adası'nın son 30 yılda plansız bir şekilde büyüdüğünü ve kaçak yapılaşmanın ciddi boyutlara ulaştığını belirten Lekkas, bu durumun büyük bir risk oluşturduğunun altını çizdi. Santorini Adası'nın volkanik patlamalar, depremler, toprak kaymaları ve erozyon gibi doğal süreçlerin bir sonucu olarak oluştuğunu belirten Lekkas "Bugün ise insan müdahalesi, bu doğal süreçlerin felaketlere dönüşmesine yol açıyor." diye konuştu.