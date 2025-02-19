Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 'deprem ve tsunami' uyarısı: Yarım saatimiz var!

Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan sismik hareketliliği değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, olası bir tsunaminin yaklaşık 30 dakika içinde kıyı bölgelerine ulaşabileceği konusunda uyardı. Uzman, bölgede meydana gelebilecek güçlü depremlerin deniz tabanında kaymalara yol açabileceğini ve bunun da tsunami riskini artırabileceğini belirtti.

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana devam eden sismik hareketlilikte belirgin bir azalma gözlemlense de uzmanlar deprem konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlediği İzmir Afet Koordinasyon Çalıştayı’nda, deprem, tsunami ve volkanik patlamalar üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

İzmir’in doğal afet risklerinin yalnızca deprem ve tsunami ile sınırlı kalmadığını belirten Sözbilir, “Dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen doğal afetler belirli dönemlerde İzmir’de de etkisini gösterebiliyor. Son dönemde ise yeni bir tehdit unsuru olarak volkanik patlama ihtimali gündeme geldi. İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı’na, volkanik patlama tehlikesinin de dahil edilmesi gerekiyor. Böyle bir durumda nasıl tedbirler alabileceğimizi belirlemeli ve bu konuda hazırlıklı olmalıyız" dedi.

"BU BÖLGEDE ÇOK SAYIDA VOLKAN VAR"

Sözbilir, Ege Denizi'ndeki son depremlerin Santorini Adası'nın kuzeyinde yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu bölgede çok sayıda volkan var. Geçmişte 5-6 kez püskürmeler gerçekleşmiş, bunları depremler izlemiş ve ardından tsunami ve volkan patlaması gerçekleşmiş. Bunlar, Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalmasıyla oluşuyor. Bu evrimsel bir süreç, dalma-batma olayı sürdükçe bölgede binlerce yıl deprem, volkan patlaması ve tsunami olacak."

Santorini'de milattan önce 1600 yılındaki patlamanın 6 büyüklüğünde bir deprem oluşturduğunun tahmin edildiğini, volkanın tekrar patlaması halinde atmosfere büyük miktarda kül ve gaz yayılacağını söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, bunun hava kirliliğine, tarım alanlarının zarar görmesine ve çeşitli çevresel sorunlara yol açabileceğini kaydetti.

"YARIM SAATLİK VAKTİMİZ VAR"

Sözbilir, Ege Bölgesi'nde yaşanacak bir tsunaminin yaklaşık yarım saat içinde kıyılara ulaşabileceğini belirterek "Önce deprem, ardından tsunami yaşanıyor. İkisi aynı anda olmuyor çünkü tsunaminin bir varış süresi var. Bizim en az yarım saat vaktimiz olacak. Bir tsunami olduğunda ne yapmamız gerektiğini biliyorsak bir sorun yaşamayacağız. Kıyıdan karaya, deniz seviyesinden yukarıya doğru gitmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.