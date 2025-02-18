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 | Özge Sönmez

Ankara'da deprem sonrası dev yarıklar oluştu! Mahalleli diken üstünde: 'Sesini bile duyabiliyoruz'

Ankara'da dün meydana gelen deprem sonrası Kanuni Mahallesi'nde yarıklar oluştu. Mahalleli heyelan riskine karşı acil önlem alınmasını talep etti. Görüntüden oldukça tedirgin olduğunu söyleyen vatandaş "Depremden önceki günlerde toprakta ciddi hareketlenmeler vardı. Hem gözle görülen kayma vardı hem de sesini duyabiliyordunuz." dedi.

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Ankara'da deprem sonrası dev yarıklar oluştu! Mahalleli diken üstünde: 'Sesini bile duyabiliyoruz'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 13:33

Ankara'da dün meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremde vatandaşlar büyük korku yaşadı. Deprem sonrası Kanuni Mahallesi çevresinde kaydedilen görüntüler ise şaşkına çevirdi. Mahallenin bazı kısımlarında yarıklar oluştu.

"DEPREMDEN ÖNCE CİDDİ HAREKETLENMELER VARDI"

Mahalle sakinleri, depremin ardından çatlakların daha da belirgin hale geldiğini ve bazı noktalarda zeminin kaydığını ifade ederken, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu söyleyerek yetkililerden acil önlem alınmasını talep etti. Depremden sonra bölgeye inmeye korktuğunu ifade eden Ümit Karabacak, "Depremden önceki günlerde toprakta ciddi hareketlenmeler vardı. Hem gözle görülen kayma vardı hem de sesini duyabiliyordunuz. Bölgeden çok ciddi derecede tedirgin olduk. Depremden sonra da kopmalar oldu. Burada benim binam ile kayma arasında 7-8 metre mesafe var. AFAD buradaki binaların bilgilerini aldı. Yolda çatlak olduğu anda evlerimiz boşaltılacak. Depremde ciddi sallantı olsaydı evlerimiz gidecekti" dedi.


Kaymaların günlük arttığını aktaran Faruk Özer, "Kaymalar günlük oluyor. Biz her gün diken üstünde oturuyoruz. Mahalle sakinleri olarak tedirginiz. Her gün artan kaymalardan sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

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Ankara'da dün hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamada saat 13:20'de meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Yenimahalle olarak duyurdu.
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