Ankara'da deprem sonrası dev yarıklar oluştu! Mahalleli diken üstünde: 'Sesini bile duyabiliyoruz'

Ankara'da dün meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremde vatandaşlar büyük korku yaşadı. Deprem sonrası Kanuni Mahallesi çevresinde kaydedilen görüntüler ise şaşkına çevirdi. Mahallenin bazı kısımlarında yarıklar oluştu.

"DEPREMDEN ÖNCE CİDDİ HAREKETLENMELER VARDI"

Mahalle sakinleri, depremin ardından çatlakların daha da belirgin hale geldiğini ve bazı noktalarda zeminin kaydığını ifade ederken, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu söyleyerek yetkililerden acil önlem alınmasını talep etti. Depremden sonra bölgeye inmeye korktuğunu ifade eden Ümit Karabacak, "Depremden önceki günlerde toprakta ciddi hareketlenmeler vardı. Hem gözle görülen kayma vardı hem de sesini duyabiliyordunuz. Bölgeden çok ciddi derecede tedirgin olduk. Depremden sonra da kopmalar oldu. Burada benim binam ile kayma arasında 7-8 metre mesafe var. AFAD buradaki binaların bilgilerini aldı. Yolda çatlak olduğu anda evlerimiz boşaltılacak. Depremde ciddi sallantı olsaydı evlerimiz gidecekti" dedi.



Kaymaların günlük arttığını aktaran Faruk Özer, "Kaymalar günlük oluyor. Biz her gün diken üstünde oturuyoruz. Mahalle sakinleri olarak tedirginiz. Her gün artan kaymalardan sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.