Eğirdir Gölü'nde ilginç görüntü! Acilen araştırılması istendi: Uzman isimden açıklama geldi

11 Ağustos 2024 17:22 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 17:32

Türkiye için kritik tablo! TÜİK ve BM nüfus verilerini açıkladı: Parlak bir gelecek beklenmiyor

Türkiye için kritik tablo! TÜİK ve BM nüfus verilerini açıkladı: Parlak bir gelecek beklenmiyor

Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Eğirdir Gölü'nde kaydedilen görüntüler sosyal medyada yayıldı. Suyun adeta kaynadığı görüntüler balık avlamaya çıkan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vatandaşlar Eğirdir Gölü'nde oluşan kabarcığın su kaynağı olduğunu tahmin eden bölge halkı tespit çalışmaları için yetkililerden inceleme talep etti.

"METAN GAZI OLABİLİR"

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici su kaynağı görünümünde olan kaynamanın metan gazı olduğunu belirterek, “Birkaç dakika sonra bu fokurdamanın azalması bize şunu gösteriyor, orada eğer su kaynağı olsaydı sudaki fokurdama saatlerce sürerdi. Keşke bir örnek alınarak metan gazı mı yoksa tatlı su özelliklerine ait su mu olduğunu daha güzeldi. Bana ulaşan videolarda var ama çok büyük bir ihtimalle metan gazından kaynaklı. Keşke su kaynağı olsaydı, gölün su seviyesi artmış olsaydı. Eğirdir Gölü'nün dip kısmında bilinen elli beş tane su kaynağı var ama maalesef ki dip kısmında fazla bir şekilde dip çamuru var. Onların da temizlenmesi gerekiyor” dedi.