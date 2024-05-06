Eğitimde yeni müfredatın detayları ortaya çıktı! 100 sayfalık rapor hazır

06 May 2024 16:23 - Güncelleme : 06 May 2024 16:24

Milli Eğitim Bakanlığının uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni müfredat sistemi 2024/2025 eğitim yılında hayata geçecek. Konuyla ilgili her kesimin merak ettiği soruları TGRT Haber TV sunucusu Alper Altun konunun uzmanına sorup merak edilen konuların cevaplarını duyurdu.

Yeni müfredat ile ilgili açıklamalar yapan Besim Türkoğlu TGRT Haber TV'de yeni müfredat çalışmaları hakkında şu ifadeleri kullandı:

Eğitim kelimesi beslemek anlamından türemiştir. Ancak maalesef biz bu konuda beslenemiyoruz. Bugün iyi eğitim veren ülkelere baktığımızda kararlılıktan sağlanan başarı gelmiştir. Yeni müfredatla gelecekteki insan tipleri ve modelleri de düşünülerek yapıldı. Çok uzun süren çalışmaların sonucunda ortaya çıkan yeni müfredatımız 2024/2025 yılında faaliyete geçecek.

Öğrencilerimiz en çok dikkat ettiği konu da integralin kaldırılması oldu. Bu karar öğrenciler tarafından olumlu şekilde karşılandı. Yeni müfredatla ilgili hazırlanan 100 sayfalık yeniden ve baştan hazırlanan bir rapor hazırlandı. Müfredatta yüzde 35 oranında seyreltilmelere gidildi. Yabancı dilin kazanımları noktasında da detaylı çalışmalar yapıldı. Yeni müfredat hazırlanırken farklı farklı çalıştaylar düzenlendi. Eğitim sistemleri gelişmiş ülkelerin raporları da dikkate alındı.

Tabi önemli olan kararlı bir şekilde, hazırlanan rapora sadık kalmak ve istikrarı sağlamak olacaktır. Öğrencilerimizin ezberden kurtulduğu yoruma ve mantığa dayanan eğitim sistemi olacak.

"DEĞERLER EĞİTİMİ İLE GEÇMİŞİMİZİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"

Biz güzel bir milletiz, geçmişten gelen erdemliliğimizi geleceğe de yansıtmamız gerekiyor. Öğrencilerimiz geçmişimizi iyi öğrenip geleceğe öyle yürüyecektir. Vatanını seven, ülkesine saygı duyan, sanata ilgili bir gençlik hedefleniyor. Tarih derslerimize, yakın tarih derslerinin de eklenmesi öğrencilerimize faydalı olacaktır. Matematikte veriyle çalışma kodlama gibi çalışmalar müfredata eklenecek. Gelişen yapay zeka teknolojisini eğitim sistemimize eklenmesi çok güzel bir başlangıç olacak.

"MÜLAKAT GELSE DAHİ TEKRAR KALKACAKTIR"

Türkiye’nin birçok farklı şehirlerinde eğitim fakülteleri var. Özellikle KPSS süreci çok yıpratıcı bir süreç oluyor. Bu süreçte öğretmen adaylarımız kendilerini öğrenci gibi göremiyorlar, ekonomik özgürleri olmadığı için öğretmen olarak da görmüyorlar. Atama sayılarının artmasını umuyoruz.

Mülakat konusunda çok çok kaygılarımız var. İnsanın olduğu mülakatlarda bir standardın sağlanması mümkün değildir. Mülakat gelse dahi kısa bir süre sonra tekrar kalkacaktır. İlla bir filtre yapacaksak Üniversiteye girişte yapmamız daha sağlıklı olacaktır.