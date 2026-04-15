Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili dezenformasyon ürettiği belirlenen 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldığı açıklandı.

HABERİN ÖZETİ EGM düğmeye bastı: Okul saldırıları üzerinden dezenformasyon yapan 591 hesaba adli işlem Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili dezenformasyon yayan 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, kamu düzenini olumsuz etkileyen, olayları çarpıtan ve kin-düşmanlık körükleyen paylaşımları tespit etti. Tespit edilen hesap ve içeriklere ilişkin gerekli işlemler başlatıldı. İçerikleri üreten, yayan ve yayılmasına aracılık eden şahıslar hakkında adli süreçler yürütülüyor. Bu tür provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında işlemler kararlılıkla sürdürülecek.

SİBER DEVRİYE 7/24 MESAİDE

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca Kahramanmaraş Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselere ilişkin toplam 591 sosyal medya hesabı hakkında; kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan, kasıtlı biçimde dezenformasyon üreten ve toplumda kin ve düşmanlık duygularını körüklemeye yönelik paylaşımlar tespit edilmiştir. Tespit edilen söz konusu hesap ve içeriklere ilişkin gerekli işlemler başlatılmış; içerikleri üreten, yayan ve yayılmasına aracılık eden şahıslar hakkında adli süreçler gecikmeksizin yürütülmektedir. Bu tür provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli işlemler kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.