EGM yeni sisteme geçti: 22 bin polise tayin ve atama

Emniyet Genel Müdürlüğü, atama ve tayinlerde kullanmak üzere yeni bir sisteme geçiş yaptı. Yeni sistemle ilgili tüm detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı. Bakan Yerlikaya, emniyet personelinin artık görev puanına göre atanacağını söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 22 bin atama ve tayin yapılacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu işlemlerin artık yeni bir sistemle yapıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, Emniyet Hizmetleri Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, öğretmenlerde olduğu gibi polislerin de görev puanına göre atanacağını belirtti.

POLİS ATAMALARINDA YENİ DÖNEM

Yeni sistem hakkında bilgi veren Yerlikaya, "Bu sistemle öğretmenlerimizde olduğu gibi, polislerimiz de görev puanlarına göre atanacak. Peki görev puanı nasıl hesaplanıyor? Günlük görev yeri puanı ile o birimde geçirilen gün sayısının çarpımı görev puanını oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

SONUÇLARA İNTERNETTEN ULAŞILABİLİNECEK

Bügün ilk kez uygulanan yeni sistemle birlikte; birinci bölgeden ikinci bölgeye 7 bin 983, ikinci bölgeden birinci bölgeye 12 bin 355, ikinci bölgeden yine ikinci bölgeye bin 707 olmak üzere toplam 22 bin 45 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirileceğini belirten Bakan Yerlikaya, atama ve tayin sonuçlarının personel bilgi sisteminden öğrenilebileceğini kaydetti.