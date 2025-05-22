TBMM'de kabul edildi: Memuriyette yaş sınırı ve atama şartları değişti.

Kamu personel rejiminden TRT’nin yapılanmasına kadar birçok alanda değişiklik öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemelerle birlikte memur alımlarında yaş sınırı getirildi, TRT’ye şirket kurma ve ihale muafiyeti yetkisi tanındı, kamuya yeni istihdam modelleri düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla birlikte birçok yasa ve Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) değişikliğe gidildi.

MEMURİYETTE YAŞ SINIRI VE ATAMA ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Devlet Memurları Kanunu’nda yapılan değişiklikle, kamu kurumlarına mesleğe özel yarışma sınavı ile alınacak personel için 35 yaş sınırı getirildi. Bu sınır, sadece bakanlıklarla sınırlı kalmayıp Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve üst kurulları için de geçerli olacak.

Uyuşmazlık Mahkemesi ile ilgili düzenleme kapsamında ise, mahkeme başkanının Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilmesi hükme bağlandı.

Vergi incelemesi yetkisine sahip kamu görevlilerine yönelik getirilen düzenlemeyle, görevlerinden ayrıldıktan sonra son 3 yıl içinde işlem yaptıkları mükelleflerle herhangi bir bağ kurmaları veya bu kurumlarda görev almaları 3 yıl süreyle yasaklandı. Ayrıca bu kişiler Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik kapsamında da sözleşme düzenleyemeyecek.

TRT’YE YÖNELİK KAPSAMLI YAPILANMA

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ile ilgili önemli değişiklikler de yasada yer aldı. Buna göre:

Genel Müdürlük Ücretlendirmesi: TRT Genel Müdürü’ne, en yüksek devlet memurunun aldığı ücret üzerinden ödeme yapılacak. Bu ödemelere ikramiye, kıdem, sosyal yardımlar, zam ve tazminatlar da dahil olacak.

Şirket Kurma ve Ortaklık Yetkisi: TRT Yönetim Kurulu, kurumun amaçları doğrultusunda özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabilecek. Ayrıca yerli ve yabancı ortaklıklarla birlikte şirketlere iştirak edebilecek, bunları satın alabilecek ya da devralabilecek.

İhale Kuralları Hariç Tutuldu: TRT'nin doğrudan ya da dolaylı olarak kurduğu veya ortak olduğu şirketlerin alım, satım, hizmet ve yapım işlerinde Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak. Bu işlemler, yayın faaliyetlerinin koşulları dikkate alınarak hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek.

Personel Görevlendirme ve Özlük Hakları: TRT personeli, Genel Müdür onayıyla kurumun şirketlerinde yönetici olarak görevlendirilebilecek. Bu kişilere ödenecek ücretler şirket yönetimleri tarafından belirlenecek ve çalışanlar asli kadrolarına bağlı kalmaya devam edecek. Ayrıca TRT kadrolu ya da özel hukuk hükümlerine tabi personeline, yılda dört maaşa kadar ikramiye verilebilecek.

KAMUDA UZMAN VE YARDIMCILARINA İLİŞKİN YENİ USUL VE ESASLAR

Kanunla, kamu kurum ve kuruluşlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdamına ilişkin yeni kurallar getirildi. Buna göre:

-Devlet Memurları Kanunu'na tabi olmayan kurumlardaki uzman ve uzman yardımcıları, idari hizmet sözleşmesi ya da iş mevzuatına tabi olarak istihdam edilebilecek.

-Tezini süresi içinde sunmayan, sınavlarda başarısız olan ya da yabancı dil şartını yerine getiremeyen uzman yardımcılarının unvanı düşecek ve kurumda başka bir kadroya atanacak.

-Uzmanlık süreci, sınavlar, nitelikler ve diğer tüm ayrıntılar çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenecek.

-İş mevzuatına tabi uzman ve uzman yardımcılarının hukuki ihtilafları iş mahkemelerinde görülecek.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan bazı yöneticiler görevden alındıklarında "idari uzman" kadrolarına atanabilecek. Türkiye İş Kurumu’nda görev yapan il müdürleri için getirilen yeni ifadeyle, bu kişilerin özlük haklarının korunmasına yönelik geçici hükümler uygulanacak.

SAVUNMA SANAYİİ VE KAMU İHALE KURUMU DÜZENLEMELERİ

Savunma Sanayii ile ilgili düzenlemeler kapsamında, silahlı kuvvetler adına yapılan alım, satış, hibe gibi işlemlerde Millî Savunma Bakanı’na verilen bazı yetkiler, projelerde Savunma Sanayii Başkanlığı’na devredilecek. Ayrıca başkanlık personeli için Kişi Güvenlik Belgesi şartı aranmayacak.

Kamu İhale Kurumu üyelerinin atamalarına yönelik düzenlemeyle, geçmişte ya da halen siyasi partiyle doğrudan ilişkisi bulunan kişilerin görev alması engellenecek.

YASA KABUL EDİLDİ, GENEL KURUL BUGÜN TOPLANMAYACAK

Kanun teklifinin oylanmasının ardından TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilleri arasında kısa süreli bir pusula tartışması yaşandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yaşanan tartışmanın ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından yapılan oylamada teklif kabul edilerek yasalaştı.

Ayrıca kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, TBMM Genel Kurulu bugün (22 Mayıs) toplanmayacak. Bir sonraki birleşim 27 Mayıs Salı günü saat 15.00’te yapılacak.