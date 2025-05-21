İnfaz düzenlemesinde son viraj: Fatih Atik detayları canlı yayında duyurdu!

İnfaz düzenlemesiyle ilgili süreç hız kazandı. AK Parti ve MHP’nin hazırladığı teklif maddeleri muhalefet partileriyle paylaşılmaya başlandı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Medya Kritik programında yaptığı açıklamada, özellikle hasta ve ileri yaştaki hükümlülerle ilgili önemli bir düzenlemenin yolda olduğunu söyledi. Peki düzenleme neleri kapsayacak? İşte detaylar…

TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, infaz düzenlemesiyle ilgili, “Hasta ve ileri yaştaki hükümlülerle ilgili düzenleme gelecek” dedi.

DÜZENLEME NELERİ KAPSIYOR?

Atik’in aktardığı bilgilere göre, infaz düzenlemesi kapsamında hasta hükümlüler, COVID-19 istisnası ve 4’te 4 infaz gibi konularda "müjde" niteliğinde adımlar atılması bekleniyor. AK Parti’nin hazırladığı teklif, partilerle paylaşılmaya başlandı. AK Parti Grubu'nun yarın CHP ve diğer partilerle bir araya gelerek görüşmeler yapacağı öğrenildi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1925253375303799081

TERÖR TUTUKLULARINI KAPSAYACAK MI?

Atik, düzenlemenin terör tutuklularını kapsamayacağını ifade etti. İnsani durumlar göz önünde bulundurularak hasta ve ileri yaştaki hükümlülerle ilgili adımlar atılacağı öğrenildi. Bu düzenlemenin, özellikle bayram öncesinde Meclis gündemine gelmesi ve yasalaşması bekleniyor.

SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞÜLECEK

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “AK Parti bugün hazırladığı teklifi partilerle paylaşmaya başladı. AK Parti Grubu yarın CHP ve Yeni Yol’la görüşecek. Düzenlemenin terör tutukluları hakkında olması beklenmiyor. Hasta ve ileri yaştaki hükümlülerle ilgili düzenleme gelecek. Bayramdan önce Meclis’e gelmesi bekleniyor” dedi.