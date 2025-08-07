EGM'den vatandaşlara kritik uyarı: Sakın tuzağa düşmeyin

Son dönemde resmi kurum ve yöneticilerinin isimleri kullanılarak yapılan dolandırıcılığa karşı kritik bir uyarı geldi.

EGM'NİN ADINI KULLANARAK KİŞİSEL VERİLERİ TALEP EDİYORLAR!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son günlerde bazı şahısların, Emniyet Genel Müdürü Demirtaş'ın adını kullanarak ve kendisine ait olmayan mail adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler paylaşarak, vatandaşlardan kişisel verilerini talep ettiğine yönelik bildirimler alındığı belirtildi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

SAKIN İTİBAR ETMEYİN!

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için kendilerinden istenilen kişisel veri veya diğer taleplere ilişkin içeriklere itibar etmemeleri, bu ve benzeri şüpheli bir durum ile karşılaşmaları durumunda, derhal güvenlik birimlerine bilgi vermeleri gerekmektedir."