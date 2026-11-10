İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, sürücü kursları üzerinden MTSK sınavlarına joker sokan ve kopya düzeneği ile illegal faaliyet gerçekleştiren suç ağını takibe aldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ehliyet sınavında joker ve kopya düzeneği şebekesine operasyon: 23 şüpheli yakalandı İstanbul ve Kocaeli'nde düzenlenen operasyonla sürücü kurslarında usulsüzlük yapan 23 şüpheli yakalandı. Şüpheliler Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu sınavlarında usulsüzlük yaptı. Sınavlara joker sokulduğu tespit edildi. Kopya düzeneği kurulduğu belirlendi.

Söz konusu soruşturmanın, "6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet", "Suç İşlemek Amacı İle Örgüt Kurma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" iddiasıyla yürütüldüğü kaydedildi.

SINAVA KURSİYER YERİNE JOKERLER GİRDİ

İstanbul'da faaliyet gösteren sürücü kurslarının Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (MTSK) için kursiyerlerin yerine "joker" diye tabir edilen kişilerin sınavlara girdiği ve e-sınava giren kursiyerlerin üzerlerine kopya cihazları yerleştirerek sınav esnasında cep telefonu üzerinden görüntülü olarak kopya verildiği iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, söz konusu kişilerin irtibatları ve mali hareketleri incelenerek soruşturmaya konu hususlara ilişkin gerekli tespitlerin gerçekleştirildiği aktarıldı.

23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan tespit ve deliller ışığında bugün operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılara ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dâhil tüm teknolojik cihazlara el konuldu.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor.