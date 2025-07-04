Ehliyet sınavında joker vurgunu! 56 kişi gözaltına alındı

Gaziantep merkezli 5 ilde motorlu taşıt sürücü adayları sınavına, adayların yerine sınava giren 'joker' olarak adlandırılan 8'i cezaevinde bulunan 56 kişi gözaltına alındı, 40'ı tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2019-2025 yılları arasında düzenlenen "Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavlarında" ehliyet sahibi olmak isteyen kursiyerlerin yerine "Joker" olarak kullanılan ve aracılık yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

Gaziantep merkezli 5 ilde 1 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen operasyonda 8'i ceza evinde bulunan 56 şüpheli yakalandı.

ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon neticesinde yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 1 adet kopya çekme düzeneği, 3 adet başkasına ait sınav giriş belgesi, 2 adet başkasına ait kimlik kartı ile çok sayıda dijital metaryal ele geçirildi.

40 TUTUKLAMA

Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 40'ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.