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 | Baran Aksoy

Ehliyet yenilemede son 2 gün! Vakit daralıyor: Nüfus müdürlükleri doldu taştı

Eski ehileti değiştirmek için son 2 gün... 31 Temmuz itibariyle eski ehliyetler geçerliliğini yitirecek. 15 lira olan yenileme ücreti ise 1 ağustos itibariyle 7 bin 438 liraya yükselecek. Bu cezayı ödemek istemeyen sürücüler, nüfus müdürlüklerine akın etti. TGRT Haber muhabiri Alperen Ayhan detayları aktardı...

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KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 10:57

Milyonlarca sürücü için geri sayım başladı. Eski tip sürücü belgeleri 10 gün sonra kullanımdan kalkacak. Ehliyetini yeniletmek isteyenler 31 Temmuz’a kadar 15 lira karşılığında bu işlemi gerçekleştirebilecek.

Ehliyet yenilemede son 2 gün! Vakit daralıyor: Nüfus müdürlükleri doldu taştı

YENİLEME ÜCRETİ 7 BİN 438 TL'YE YÜKSELECEK

Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yeniletmeyenler ise 1 Ağustos itibariyle yenileme ücreti olarak 7 bin 438 lira ödeyecek. Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne yaklaşık 33 milyon sürücü başvurusunda bulundu.

Ehliyet yenilemede son 2 gün! Vakit daralıyor: Nüfus müdürlükleri doldu taştı

BAŞVURU YAPMAYAN 3 MİLYON SÜRÜCÜ VAR

Halen başvuruda bulunmayanların sayısı ise 3 milyondan fazla... Sürücü belgesini yeniletmek isteyenlerin nvi.gov.tr üzerinden ya da alo 199 çağrı merkezinden randevu oluşturması gerekiyor.

https://x.com/tgrthabertv/status/1950098946791264575

EHLİYET YENİLEME EVRAKLARI

Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler ise şöyle;

  • Kimlik belgesi,
  • Mevcut sürücü belgesi,
  • Sağlık raporu,
  • Son 6 ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Kan grubunu belirten belge,
  • Adli sicil belgesi,
  • Merkezi nüfus idaresi sisteminde kayıtlı açık adresin yazılı olduğu belge
  • 15 lira başvuru ücreti
Ehliyet yenilemede son 2 gün! Vakit daralıyor: Nüfus müdürlükleri doldu taştı

GEÇİCİ BELGE VERİLİYOR

Yenileme sürecinde araç kullanmak isteyenler yeni teslim edilene kadar nüfus müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden alacakları geçici sürücü Belgesiyle otomobil kullanabilecekler.

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