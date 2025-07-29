Ehliyet yenilemede son 2 gün! Vakit daralıyor: Nüfus müdürlükleri doldu taştı

Milyonlarca sürücü için geri sayım başladı. Eski tip sürücü belgeleri 10 gün sonra kullanımdan kalkacak. Ehliyetini yeniletmek isteyenler 31 Temmuz’a kadar 15 lira karşılığında bu işlemi gerçekleştirebilecek.
Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yeniletmeyenler ise 1 Ağustos itibariyle yenileme ücreti olarak 7 bin 438 lira ödeyecek. Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne yaklaşık 33 milyon sürücü ehliyet yenileme başvurusunda bulundu.
Halen başvuruda bulunmayanların sayısı ise 3 milyondan fazla... Sürücü belgesini yeniletmek isteyenlerin nvi.gov.tr üzerinden ya da alo 199 çağrı merkezinden randevu oluşturması gerekiyor.
https://x.com/tgrthabertv/status/1950098946791264575
Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler ise şöyle;
Yenileme sürecinde araç kullanmak isteyenler yeni sürücü belgesi teslim edilene kadar nüfus müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden alacakları geçici sürücü Belgesiyle otomobil kullanabilecekler.