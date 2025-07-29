Ehliyet yenilemede son 2 gün! Vakit daralıyor: Nüfus müdürlükleri doldu taştı

Milyonlarca sürücü için geri sayım başladı. Eski tip sürücü belgeleri 10 gün sonra kullanımdan kalkacak. Ehliyetini yeniletmek isteyenler 31 Temmuz’a kadar 15 lira karşılığında bu işlemi gerçekleştirebilecek.

YENİLEME ÜCRETİ 7 BİN 438 TL'YE YÜKSELECEK

Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yeniletmeyenler ise 1 Ağustos itibariyle yenileme ücreti olarak 7 bin 438 lira ödeyecek. Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne yaklaşık 33 milyon sürücü ehliyet yenileme başvurusunda bulundu.

BAŞVURU YAPMAYAN 3 MİLYON SÜRÜCÜ VAR

Halen başvuruda bulunmayanların sayısı ise 3 milyondan fazla... Sürücü belgesini yeniletmek isteyenlerin nvi.gov.tr üzerinden ya da alo 199 çağrı merkezinden randevu oluşturması gerekiyor.

https://x.com/tgrthabertv/status/1950098946791264575

EHLİYET YENİLEME EVRAKLARI

Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler ise şöyle;

Kimlik belgesi,

Mevcut sürücü belgesi,

Sağlık raporu,

Son 6 ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirten belge,

Adli sicil belgesi,

Merkezi nüfus idaresi sisteminde kayıtlı açık adresin yazılı olduğu belge

15 lira başvuru ücreti

GEÇİCİ BELGE VERİLİYOR

Yenileme sürecinde araç kullanmak isteyenler yeni sürücü belgesi teslim edilene kadar nüfus müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden alacakları geçici sürücü Belgesiyle otomobil kullanabilecekler.