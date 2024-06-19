Ehliyetsiz sürücü dereye böyle uçtu! O anlar kamerada...
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Haziran 2024 09:40 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 09:43
Bursa'da bayram ziyaretine giden bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 3. Pazar Sokak üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu H.A.A., ailesi ile bayram ziyaretine gittiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
KONTROLDEN ÇIKTI
H.A.A.'nın kullandığı Tofaş Şahin marka araç, kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada, 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza bir evin güvenlik kamerasına yansırken H.A.A.'nın ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı