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Ejderha Kebabı çılgınlığı: İçerisinde yok yok! Fiyatını duyan koşuyor

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Kasım 2024 12:31 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 12:35
Ejderha Kebabı çılgınlığı: İçerisinde yok yok! Fiyatını duyan koşuyor

Adana kebabının farklı çeşidi 'ejderha kebabı' ortaya çıktı. Bir işletme kebap, tavuk şiş, ciğer ve lahmacundan oluşan özel bir menü hazırladı. Fırsatçılara inat uygun fiyatla sunulan menüyü duyanlar mekanı dolduruyor. 'Ejderha kebabı'na benzer menülerin ise büyük şehirlerde bin TL olduğu söyleniyor.

Türkiye’den dünyaya açılan kebap farklı çeşitleriyle yeni bir damak tadı sunuyor. Şimdi de özel tabakla hazırlanan ‘ejderha kebabı’ müşterilerin ilgisini çekiyor. Elazığ’da bir işletme ‘ejderha kebabı’ ismini verdiği özel tabağa Adana kebap, tavuk şiş, ciğer ve lahmacun koyuyor. Bazı menülerin bin liraya kadar çıkması vatandaşı pes ettirirken artan fiyatlara inat, uygun fiyata kaliteli yemek yenilebilmesi için kampanyalar düzenleniyor.

Ejderha Kebabı çılgınlığı: İçerisinde yok yok! Fiyatını duyan koşuyor - 1. Resim

EJDERHA KEBABI SADECE 250 TL

Maliyeti 190 lira olan ‘ejderha kebabı’nın sadece 250 TL’ye müşterilere satıldığı belirtildi. Türkiye’nin dört bir yanından müşteri çeken özel tabak İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden de duyuluyor.

Ejderha Kebabı çılgınlığı: İçerisinde yok yok! Fiyatını duyan koşuyor - 2. Resim

FIRSATÇILARA İNAT KAMPANYA DÜZENLİYOR

Fiyatı duyanların koştuğu mekan sahibi Fuat Usta fırsatçılara inat kampanyayı düzenlediğini vurgulayarak, ''Gitmiş denizin ortasına veya yanına bir yer yapmış böyle bir tabağa 3 bin liradan fiyat veriyor. Normal yerlerde gördüğünüz tabağı 750 ile bin 500 lira arasında bir fiyat verenler var. Peki, Fuat Usta niye bunu 250 liraya veriyor? Bırakın, halk yesin. Halk sizi bir yere getirdi siz de halkın DNA'sıyla oynuyorsunuz'' dedi.

Ejderha Kebabı çılgınlığı: İçerisinde yok yok! Fiyatını duyan koşuyor - 3. Resim

İstanbul'dan gelen müşteriler Çetin Kayacı ve Tuncay isimli vatandaş, ‘ejderha kebabı’nın İstanbul’da bin TL’yi bulduğunu söylüyor.

Ejderha Kebabı çılgınlığı: İçerisinde yok yok! Fiyatını duyan koşuyor - 4. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
Tescilli Adana kebabı ve yanında servis edilen salataların, vücudun ürettiği en güçlü antioksidan olan ve hastalıklara karşı direnç sağlayan ‘glutatyon’un seviyesini arttırdığı açıklandı.

Ejderha Kebabı çılgınlığı: İçerisinde yok yok! Fiyatını duyan koşuyor - 5. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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