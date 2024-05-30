Ekili araziler beyaza büründü! Denizli'de şaşırtan görüntüler

30 May 2024 07:58 - Güncelleme : 30 May 2024 08:04

Denizli’de dün öğleden sonra Çameli ilçe merkezi ve bazı mahallerinde görülen şiddetli dolu yağışı, akşam saatlerinde ise Acıpayam ilçesinde etkili oldu.

BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bölgenin kavun karpuz üretim merkezi olarak bilinen Akalan Mahallesi’nde daha çok hasara yol açan şiddetli dolu yağışı, yaklaşık yarım saat devam edince her taraf sanki kar yağmışçasına beyaz örtüyle kaplandı.

Dolunun ardından etkili olan şiddetli sağanak yağış ile birlikte yer yer sel ve su baskınları yaşandı.

MADDİ HASARA YOL AÇTI

Toprağın yüzeyinde birikintiler oluşturan dolu yağışı, başta kavuk ve karpuz olmak üzere sebze ekili tarlalarda büyük maddi kayba neden oldu. Acıpayam Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri oluşan sel ve su baskınlarına müdahale ederken, ekili alanlarda oluşan hasar nedeniyle mahalle muhtarlığıyla birlikte zarar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.