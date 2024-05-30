Ekinlere büyük zarar verdi! Bir anda her yer beyaza büründü

30 May 2024 09:53 - Güncelleme : 30 May 2024 09:54

Denizli’de dün öğleden sonra Çameli ilçe merkezi ve bazı mahallerinde görülen dolu yağışı, akşam saatlerinde ise Acıpayam ilçesinde etkili oldu.

Bölgenin kavun karpuz üretim merkezi olarak bilinen Akalan Mahallesi’nde daha çok hasara yol açan dolu yağışı, yaklaşık yarım saat devam edince her taraf sanki kar yağmışçasına beyaz örtüyle kaplandı.

Dolunun ardından etkili olan şiddetli yağış ile birlikte yer yer sel ve su baskınları yaşandı.

EKİLİ ALANLARA BÜYÜK ZARAR VERDİ

Toprağın yüzeyinde birikintiler oluşturan dolu, başta kavuk ve karpuz olmak üzere sebze ekili tarlalarda büyük maddi kayba neden oldu.

Acıpayam Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, oluşan hasar nedeniyle zarar tespit çalışmalarına başladı.