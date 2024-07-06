Ekipler şüphelendikleri otomobilin peşinde düştü! El yapımı patlayıcı ele geçirildi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Temmuz 2024 11:05 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 11:06
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ekipler, şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı. Arama yapılan otomobilde parça tesirli el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Bürosu ve Ödemiş Asayiş-Terörle Mücadele Bürosu ekipleri, şüpheli bir otomobili takibe aldı.
Durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, parça tesirli el yapımı patlayıcı ile 1 tabanca, 3 bıçak ve 3 maske ele geçirdi.
TUTUKLANDILAR
Patlayıcının vatandaşları korkutmak ve iş sahiplerinden tehdit, baskı yoluyla haksız kazanç elde etmek amacıyla hazırlandığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı