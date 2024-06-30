Mahallede gece yarısı bomba paniği: El yapımı patlayıcıyı patlatma görüntüleri ortaya çıktı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Haziran 2024 19:09 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 19:12
Mardin'de el yapımı patlayıcının gece yarısı patlatılma anının görüntüleri yayınlandı. Mahalle sakinleri büyük gürültüyle dehşete kapıldı.
Mazıdağı ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'nde gece 00.30 sıralarında patlatılan el yapımı patlayıcı mahalleliyi ürküttü.
İddiaya göre, belirlenemeyen bir maddeden yapılan el yapımı patlayıcı, kimliği belirsiz kişiler tarafından Karşıyaka Camisi karşısındaki harabe bir evde patlatıldı.
Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, patlamanın etkisiyle mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.
Olay ile ilgili inceleme sürerken olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı