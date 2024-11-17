Ekipler, zehir tacirleri ve kaçakçıların ensesinde! Değeri 270 milyon TL'nin üzerinde

17 Kasım 2024 09:57 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 10:11

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, zehir tacirlerine ve kaçakçılara göz açtırmıyor. Ambarlı Limanı ve Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda; 26 bin 520 adet kaçak eşya ve değeri 276 milyon TL'nin üzerinde 1 milyon 380 bin adet uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı​’nın ülke genelinde yürüttüğü kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık​ ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda; 12 konteyneri incelemeye aldı.

DEĞERİ 120 MİLYON TL'Yİ AŞIYOR

Konteynerlerde yapılan arama ve kontrollerde, "aksam-parça" olarak bildirilen eşyaların birleştirilmesiyle 26 bin 520 mikser makinesi bulunduğu belirlendi. Gümrük vergileri ödenmeden Türkiye’ye yasadışı yollardan sokulmaya çalışılan bu ticari mallara el konuldu. Ele geçirilen mikser makinelerinin toplam değerinin yaklaşık 120 milyon 500 bin Türk Lirası olduğu tespit edildi.

BİR DİĞER OPERASYON DA ÖNCÜPINAR'DA

Bir diğer operasyonda ise Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirildi. Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tırda risk analizi ve hedefleme çalışmaları gerçekleştirdi. Yükü "bakla" olarak beyan edilen tır, detaylı bir incelemeye tabi tutuldu.

HAPLARIN DEĞERİ 276 MİLYON TL

Narkotik dedektör köpeğinin bazı çuvallara tepki vermesi üzerine yapılan detaylı kontrollerde, bakla çuvallarına karıştırılmış halde binlerce hap ele geçirildi. Yapılan incelemelerde; hapların yaklaşık 276 milyon Türk Lirası değerinde, 1 milyon 380 bin adet captagon cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmalar Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülmeye devam ediyor.