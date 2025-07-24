Ekonomi yazarı Nazlı Sarp'ın şüpheli ölümü! Cansız bedeni bulundu

Ekonomi dünyasının nabzını tutan ünlü yazar Nazlı Sarp'tan acı haber geldi. Sarp’tan birkaç gündür haber alınamaması üzerine polislere haber verildi.

EVDE ÖLÜ BULUNDU

Ünlü yazarın İstanbul Şişli'deki Bozkurt Mahallesi Eşref Efendi Sokak’ta oturduğu eve giden ekipler, içeride Nazlı Sarp’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM...

Olay yeri inceleme ekipleri bir süre evde inceleme yaptı. Şüpheli ölüm ihtimali nedeniyle Sarp’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

NAZLI SARP KİMDİR?

Nazlı Sarp, Bakırköy Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine başladı. Sarp daha sonra, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünden mezun oldu.

Lisans eğitiminin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim Bilişim Sistemleri eğitimi alan Nazlı Sarp, son dönemlerde ise veri analizi ve makine öğrenmesi üzerine çalışmalar yaptı.