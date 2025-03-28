Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Avukat Rezan Epözdemir yanıtladı: En az 4 yıl...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili devam eden iki ayrı soruşturmaya dair değerlendirmelerde bulunan Avukat Rezan Epözdemir, sürecin 3,5 ila 4 yıl sürebileceğini ve kararların 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimine yetişmeyeceğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaptığı açıklamasında 'Gerekirse başka adaylarla seçime gireriz' demişti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Avukat Rezan Epözdemir yanıtladı: En az 4 yıl...
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 15:30

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025 tarihinde başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmış ve ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekrem İmamoğlu terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında "Silahlı terör örgütüne yardım etme", "Kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "Rüşvet almak" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ekrem İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yolsuzluk, usulsüzlük, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kamuyu zarara uğratma, rüşvet ve irtikap eylemlerini örgütlü bir şekilde işleme suçlamalarından dolayı tutuklandı.

"İMAMOĞLU SEÇİME GİREMEZ!"

Ekrem İmamoğlu'nun adaylık tartışması sürerken çok dikkat çeken bir açıklama da ünlü Avukat Rezan Epözdemir'den geldi. Özdemir, İmamoğlu'nun 2028 yılında yapılacak seçime giremeyeceğini ifade etti. İşte o dikkat çeken açıklamaları:

Ekrem İmamoğlu ile ilgili iki soruşturma sürüyor. Bu soruşturmaların kesinleşmesi 3,5-4 yıl sürebilir.

Söz konusu kararların kesinleşmesinin 2028 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine yetişmeyeceği kanaatindeyim.

"İMAMOĞLU OLMAZSA BAŞKA ADAY ÇIKARTIRIZ"

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu da gündeme geldi. Ön seçim sonuçlarına göre İmamoğlu tek aday olarak seçildi ve CHP'nin adayı oldu. Ancak diploma sorunu ve tutuklu olması sebebiyle İmamoğlu'na alternatif isimler konuşulmaya başlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada; 'İmamoğlu’nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu’nun yerine kimin olduğunun önemi yok.

Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır'. Dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel'den dikkat çeken aday çıkışı: Ekrem İmamoğlu olmazsa başkası çıkar
AK Parti'den Özgür Özel'in MİT iddiasına tepki
Son dakika | Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan serbest bırakıldı! Dün gece tutuklanmıştı
CHP'den flaş karar! Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı onaylandı
ETİKETLER
#Politika
#Medya
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.