Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Avukat Rezan Epözdemir yanıtladı: En az 4 yıl...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili devam eden iki ayrı soruşturmaya dair değerlendirmelerde bulunan Avukat Rezan Epözdemir, sürecin 3,5 ila 4 yıl sürebileceğini ve kararların 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimine yetişmeyeceğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaptığı açıklamasında 'Gerekirse başka adaylarla seçime gireriz' demişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025 tarihinde başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmış ve ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekrem İmamoğlu terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında "Silahlı terör örgütüne yardım etme", "Kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "Rüşvet almak" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ekrem İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yolsuzluk, usulsüzlük, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kamuyu zarara uğratma, rüşvet ve irtikap eylemlerini örgütlü bir şekilde işleme suçlamalarından dolayı tutuklandı.

"İMAMOĞLU SEÇİME GİREMEZ!"

Ekrem İmamoğlu'nun adaylık tartışması sürerken çok dikkat çeken bir açıklama da ünlü Avukat Rezan Epözdemir'den geldi. Özdemir, İmamoğlu'nun 2028 yılında yapılacak seçime giremeyeceğini ifade etti. İşte o dikkat çeken açıklamaları:

Ekrem İmamoğlu ile ilgili iki soruşturma sürüyor. Bu soruşturmaların kesinleşmesi 3,5-4 yıl sürebilir.

Söz konusu kararların kesinleşmesinin 2028 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine yetişmeyeceği kanaatindeyim.

"İMAMOĞLU OLMAZSA BAŞKA ADAY ÇIKARTIRIZ"

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu da gündeme geldi. Ön seçim sonuçlarına göre İmamoğlu tek aday olarak seçildi ve CHP'nin adayı oldu. Ancak diploma sorunu ve tutuklu olması sebebiyle İmamoğlu'na alternatif isimler konuşulmaya başlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada; 'İmamoğlu’nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu’nun yerine kimin olduğunun önemi yok.

Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır'. Dedi.