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 | Baran Aksoy

Ekrem İmamoğlu eylemlerine ikinci iddianame: İşte istenen ceza

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde provokatörlük yapan şahıslar hakkında ikinci iddianame hazırlandı. 104'ü tutuklu 139 kişi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Ekrem İmamoğlu eylemlerine ikinci iddianame: İşte istenen ceza
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
30.03.2025
saat ikonu 13:34

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart Pazar günü tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen eylemlerde provokatörlük yapan 104’ü tutuklu 139 şüpheli hakkında ikinci iddianame hazırlandı.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 67’si 25 yaşın altında olan sanıklar için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Şüphelilere, "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlaması yöneltildi.

BERKAY GEZGİN DE ARALARINDA

İddianamede, "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla tanınan 22 yaşındaki Berkay Gezgin de yer aldı. Protestolar sırasında kolluk kuvvetlerine taş ve yanıcı madde attığı veya Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen kişilerin dosyalarının ayrıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı düzenlenen protestolara ilişkin ilk iddianame ise 28 Mart'ta hazırlanmış ve 59'u tutuklu 74 kişi hakkında yine 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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