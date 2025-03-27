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 | Yusuf Özgür Bülbül

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik: İmamoğlu ekibi Olağanüstü Kurultay kararından rahatsız!

CHP kulislerinde neler konuşuluyor? TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Ekrem İmamoğlu’nun Olağanüstü Kurultay kararından haberi olmadığını belirterek, “İmamoğlu ekibi Olağanüstü Kurultay kararından rahatsız” değerlendirmesini yaptı...

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 00:30
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 00:32

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP içindeki son gelişmeleri değerlendirerek, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Olağanüstü Kurultay kararına tepkili olduğunu öne sürdü. Atik, İmamoğlu'nun, kurultay kararının alındığı sırada adliyede olduğunu ve bu karardan haberdar olmadığını belirtti.

“İMAMOĞLU EKİBİ RAHATSIZ”

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Olağanüstü Kurultay kararını değerlendirdi. Atik, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ekibinin Olağanüstü Kurultay kararının alınmasından rahatsız olduğunu söyledi.

“ADLİYEDEYKEN KARAR ALINDI”

Atik, “CHP kulislerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesi konuşuluyor. Özel'in Olağanüstü Kurultay kararından İmamoğlu'nun haberi yoktu. İmamoğlu'nun daha adliyedeyken Kurultay kararı alındığı konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1904997475645264070

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CHP YOLSUZLUK OPERASYONU NE ZAMAN BAŞLADI?
19 Mart 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok kişi toplu bir şekilde gözaltına alındı.
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