TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik: İmamoğlu ekibi Olağanüstü Kurultay kararından rahatsız!

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP içindeki son gelişmeleri değerlendirerek, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Olağanüstü Kurultay kararına tepkili olduğunu öne sürdü. Atik, İmamoğlu'nun, kurultay kararının alındığı sırada adliyede olduğunu ve bu karardan haberdar olmadığını belirtti.

“İMAMOĞLU EKİBİ RAHATSIZ”

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Olağanüstü Kurultay kararını değerlendirdi. Atik, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ekibinin Olağanüstü Kurultay kararının alınmasından rahatsız olduğunu söyledi.

“ADLİYEDEYKEN KARAR ALINDI”

Atik, “CHP kulislerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesi konuşuluyor. Özel'in Olağanüstü Kurultay kararından İmamoğlu'nun haberi yoktu. İmamoğlu'nun daha adliyedeyken Kurultay kararı alındığı konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1904997475645264070