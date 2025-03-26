AK Parti İstanbul Milletvekili Alan: CHP içindeki ihbarcılık yarışına bizi karıştırmayın!

AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kendi içindeki çekişmelerine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Alan, CHP'nin iç hesaplaşmalarının ve "ihbarcılık yarışının" AK Parti'yi ilgilendirmediğini vurgulayarak, "CHP'nin iç meselelerindeki kavganın suçlusu neden biz oluyormuşuz!” şeklinde tepki gösterdi...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul Milletvekili, Adalet Komisyonu Üyesi ve AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Alan, İBB’ye yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili konuştu. Meclis’te konuşan Alan, ‘CHP’ye darbe yapılıyor’ sözlerine tepki gösterdi.

“BİZİ KARIŞTIRMAYIN”

AK Parti İstanbul Milletvekili, Nurettin Alan, “CHP'nin iç meselelerindeki kavganın suçlusu neden biz oluyormuşuz! Siz kendi kendinize darbe yapadurun biz milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Partiniz içindeki ihbarcılık yarışına ne için bizi karıştırıyorsunuz.” diye konuştu.

https://x.com/av_nurettinalan/status/1904992570125451664?s=48