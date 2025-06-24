Ekrem İmamoğlu hakkında yeni dava! İşte istenen ceza

Son dakika haberi: Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir dava açıldı. İmamoğlu için istenen ceza da belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında; Cumhuriyet Savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede; İmamoğlu'nun 23 Mart'ta "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği hatırlatıldı.

ŞEREF VE SAYGINLIĞI RENCİDE EDECEK NİTELİKTE

İmamoğlu'nun sorgusu sırasında iki cumhuriyet savcısına yönelik hakaret içerikli beyanları nedeniyle bir dava daha açıldı. Ekrem İmamoğlu'nun hakimlik ifadesine yer verilen iddianamede; söz konusu beyanlarının savunma hakkı sınırlarını aştığı, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte olduğu belirtildi.