Ekrem İmamoğlu'nun babasının arazisinde arama iddiası

Balıkesir Edremit'te İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevden alınan Ekrem İmamoğlu’nun babasına ait olduğu öne sürülen bir arazide jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İmamoğlu'nun müteahhit olan babası Hasan İmamoğlu'na ait olduğu iddia edilen Balıkesir'in Edremit ilçesindeki arazide arama yapıldı.

2 SAATLİK İNCELEME

Jandarma ekipleri, ilçenin Güre Mahallesi’ndeki arazide yaklaşık 2 saat süren detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Arama bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alınırken bir iş makinesi de bölgede görüntülendi.

KAYYUM ATANMIŞTI

İBB yolsuzluk soruşturmasında adı geçen İmamoğlu İnşaat'a kayyum atanmış, şirketiyle ilgili gelişme sonrası Hasan İmamoğlu "Tarladan geldim yine gerekirse tarlama giderim." demişti.

Hasan İmamoğlu daha sonra yaptığı açıklamada da beddua ederek "Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin." ifadelerini kullanmıştı.